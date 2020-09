Am Mittwochabend um 20.15 Uhr startet die neue ZDF-Show „Einfach super“. Der Sender verspricht Superlative und Rekorde. Mit dabei ist auch Lu Yuan, der in Schorndorf Kung-Fu, Taiji und Qigong lehrt. Mit neun Jahren kam er in einen buddhistischen Tempel in China. Warum Yin und Yang unweigerlich zusammengehören und welche seiner Fähigkeiten er in der Fernsehsendung zeigt, erzählt der 34-Jährige, der in den vergangenen Monaten auch schwere Rückschläge hinnehmen musste.

Große Auftritte