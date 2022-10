Der neue Firmensitz von Tojo-Möbel in Schorndorf ist ein Hingucker

Preisgekrönt ist der Neubau an der Lortzingstraße noch nicht, ein Hingucker ist der Sitz der Tojo Möbel GmbH aber allemal. So wie die Designermöbel, die Gerald Schatz seit mittlerweile 22 Jahren verkauft. Als Ein-Mann-Firma hat er angefangen und seither mehr als 50 namhafte Designpreise gewonnen. Doch damit nicht genug: Das Schorndorfer Unternehmen ist seit 2017 – neben Weltfirmen wie Siemens, Bosch und BMW – in die Liste der „Großen deutschen Marken“ aufgenommen, im „Rat für Formgebung“ ist Gerald Schatz Stifter – und darauf durchaus „a bissle stolz“.

Dabei hat anfangs niemand so richtig an ihn geglaubt. Gerne erzählt Schatz die Geschichte, wie der Vater, die Kreditberater und die Freunde über ihn gelacht haben, als er ein einfach konstruiertes Ziehharmonika-Bett auf den Markt bringen wollte. Der BWL-Student kämpfte um einen Jungunternehmerkredit, bat die Eltern um eine Bürgschaft, die er dann nie gebraucht hat, und stellte sich bei der Stuttgarter Designer-Messe „Blickfang“ selbst an einen Neun-Quadratmeter-Stand, um die Laufkundschaft von seiner genialen Idee zu überzeugen. Mit Erfolg: 62 Betten hat er damals an einem Wochenende verkauft. Mittlerweile ist das „Vario“-Bett mit dem Internationalen Designpreis ausgezeichnet und, mit der passenden Klappmatratze, längst zum Bestseller geworden. Noch erfolgreicher freilich ist das „Parallel“-Bett, das ganz ohne Schrauben und Beschläge auskommt und dessen Breite von der Anzahl der eingesteckten Längslatten abhängt: Vom German Design Award über den Reddot-Award bis zum European Product Design Award hat das Tojo-Bett sieben Preise gewonnen.

Der Neubau: „Eine Riesenreferenz für die Schatz-Gruppe“

Zu diesem Geschäftserfolg passt das neue Tojo-Gebäude, das auf einer Wiese auf dem Areal der Schatzgruppe entstanden ist. Den Entwurf hat Gerald Schatz gemeinsam entwickelt mit Architekt Ralf Kammerer von der Schatz-Projektplan, die auch Haustechnik und Statik übernommen hat. Im Mai ist die Möbel-GmbH mit ihren acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingezogen. „Das Gebäude“, sagt Gerald Schatz, „ist eine Riesenreferenz für die Schatz-Gruppe.“ Und es bietet auch deutlich mehr Platz als das bisherige Domizil, das hinter den Kulissen der Schatzgruppe am Ziegelgraben, im Souterrain des Firmengebäudes, versteckt war. Die jetzige Tojo-Fläche ist mit 2400 Quadratmetern viermal so groß wie zuvor. Im Erd- und im Untergeschoss, wo sich auch das Outlet für zurückgeschickte Möbel aus dem Online-Shop befindet, ist das Tojo-Lager. Im lichten Glasaufsatz sind der Verkaufsraum sowie die Büroräume untergebracht. Außerdem gibt es für das Tojo-Team eine schöne Terrasse.

Wie die Möbel, so ist auch das Tojo-Firmengebäude durchdacht – mit Wärmepumpe und einem Betonkern statt Klimaanlage. Da auch die Büroräume mit Tojo-Möbeln ausgestattet sind, ist das gesamte obere Stockwerk Ausstellungsfläche. Neuerdings gibt es – zu den Schreibtischen, Regalen und Schränken aus MDF-Platten und den Betten – auch eine eigene Kindermöbelserie mit pfiffiger Kindergarderobe, Schreibtischen, Schaukel- und Stapelkästen. Entworfen von Schweizer Designern des Büros Eigenwert, mit denen Schatz schon etliche Ideen entwickelt hat.

Tojo mit eigenem Online-Shop und beim Otto-Versand vertreten

In den vergangenen fünf Jahren hat sich nicht nur das Produktportfolio verdoppelt, auch der Kundenstamm ist deutlich gewachsen. Mittlerweile, erzählt Gerald Schatz, ist Tojo sogar beim Otto-Versand vertreten, wo allein zwei Mitarbeiter nur für den Schorndorfer Möbelhändler zuständig sind. Sein bester Kunde, sagt Schatz, ist aber der eigene Online-Shop, wo es die Möbel ausschließlich ohne Rabatte zum VK-Preis und inklusive Lieferkosten gibt.

Der Tojo-Ausstellungsraum in der Innenstadt, am Marktplatz, wird in absehbarer Zeit geschlossen. Wer Interesse an den Schorndorfer Designer-Möbeln hat, kann in die Lortzingstraße kommen oder den Online-Shop besuchen. Tojo-Möbel gibt es in Schorndorf außerdem bei insgesamt vier Händlern. Für Gerald Schatz ist die Rechnung also nicht nur aufgegangen. Er findet’s „mega spannend“, mit den jungen Designern zu sprechen, mit den Herstellen, den Händlern auf Messen und jetzt auch noch mit den Endkunden in seinem eigenen Shop. Doch auf eines legt er Wert: Er selbst hat mit dem Design seiner Produkte nur insofern zu tun, als dass er Möbel auswählt, die zur Tojo-Philosophie passen, also funktional, reduziert, designorientiert und bezahlbar sind. Nachhaltig sind sie obendrein: Die Einzelteile sind ersetzbar, die Möbel erweiterbar und variabel. So gibt es mit Tojo-Stap neuerdings einen Schrank, der gänzlich ohne Scharniere auskommt.