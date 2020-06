Endlich wird wieder gestrampelt, gepumpt und geschwitzt. Die Schorndorfer Fitnessstudios haben wieder geöffnet – unter Auflagen. Die finanzielle Breitseite aufgrund der zweieinhalbmonatigen Schließung wird die Unternehmen allerdings mit zeitlicher Verzögerung treffen. Schließlich wurden in den vergangenen Monaten die Mitgliedbeiträge meist weiterbezahlt, doch konnten keine neuen Verträge geschlossen werden. Diese fangen zu normalen Zeiten die Zahl an Kündigungen in Fitnessstudios auf.