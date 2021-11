Der Tag nach der Wahl. Hauchdünn war die Mehrheit, mit der Bernd Hornikel zum neuen Schorndorfer Oberbürgermeister gewählt worden ist. Aber das tut der Freude keinen Abbruch. An diesem Montag erreicht man den neu gewählten Oberbürgermeister an seinem (Noch-)Arbeitsplatz im Landesamt Vermögen und Bau in Ludwigsburg. Zu Hause steht der Möbelwagen nach Schorndorf, eine Umzugsfirma bringt die Kisten unter der Regie von Hornikels Partnerin in die neue Wohnung. Er selbst hat an diesem Morgen in