Der 30. April ist so etwas wie der Tag der Wahrheit für den TV Weiler, denn da werden die Mitgliedsbeiträge eingezogen. Da es aber im Vorfeld dieses Termins keine Kündigungen von Mitgliedschaften und auch nur eine einzige Anfrage zum Beitragseinzug gegeben hat, sind der Vereinsvorsitzende Wolfram Vogel und seine Geschäftsführerin Bettina Wieler optimistisch davon ausgegangen, dass die Mitglieder dem Vereine auch in der Coronakrise, in der seitens des Vereins keine Leistungen erbracht wer