Für Nicola Jelinek war früh klar: Sie geht ins Handwerk. Nach einem Praktikum als Schreinerin und einem halben Jahr Au-pair in England ging es nach dem Abi los mit der Konstruktion von Möbeln und dem Innenausbau. Ihrer Lehre folgte eine Weiterbildung an der Fachschule für Holztechnik in Stuttgart, wo sie zugleich den Meister machte. Jetzt wurde sie zur Bestmeisterin im Bereich Tischler/Schreiner der Region Stuttgart ernannt.

Kammerbeste der Schreiner zu werden, das schüttelt man sich