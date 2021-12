„Natürlich hätten wir gerne einen richtigen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ausgerichtet, aber es war unter diesen Umständen nicht zu verantworten“, so der Leiter des Eigenbetriebs Citymanagement und Tourismus, Lars Scheel. Man wollte keinen Weihnachtsmarkt um jeden Preis, begründete der Erste Bürgermeister Thorsten Englert die Entscheidung im November, die er in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats gefällt hatte (wir berichteten).

