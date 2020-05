„Diese zwei Charts sollten Sie in guter Erinnerung behalten“, empfahl Finanzbürgermeister Thorsten Englert mit Verweis auf die Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen den Stadträtinnen und Stadträten, als er im Gemeinderat einen Ausblick auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2019 gab. Sollte heißen: Mit solchen Höhenflügen wie im vergangenen Jahr und auch schon in den Jahren zuvor ist in absehbarer Zeit nicht mehr zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer ist der neue Trend schon unverk