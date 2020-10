In der Flüchtlingsunterkunft in der Wiesenstraße wurde ein Bewohner am vergangenen Wochenende positiv auf das Corona-Virus Sars-CoV 2 getestet. Der Betroffene kam einer Pressemitteilung der Stadt zufolge sofort nach dem Befund in der Unterkunft in Quarantäne und ist inzwischen in einer für solche Fälle leerstehenden Wohnung in Schorndorf untergebracht. Er befindet sich dort weiterhin in Quarantäne und wird durch den Kreisdiakonieverband betreut.

Die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner