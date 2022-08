Die Innenstadt vibrierte vor purer Lebenslust

Wie schön kann Schorndorf, wie schön kann das Leben sein? Na ja, grad sind wir ziemlich überfordert durch steigende Sommer-Corona-Infektionen, wir schauen fassungslos auf den Ukraine-Krieg, erleben eine ziemlich beängstigende Inflationsrate und wissen nicht, wie wir die winterliche Gasrechnung bezahlen sollen. Wenn man jetzt noch krank wird oder eine Liebe verliert – na Mahlzeit!

Liegestühle gegen Untergangsstimmung

Und dann: Wir wollen leben, wir wollen uns treffen, wir wollen vergessen – und die „Kleine Gassenmusik“ in den Winkeln unserer Heimatstadt bot dazu alle Gelegenheit. Und das klang, das pulste, das resonierte vom frühen Abend bis spät – und das Publikum hat es augenscheinlich genossen. Ja, man lümmelte sich in den von Schorndorf-Centro bereitgestellten Liegestühlen provokativ gegen die grassierende Untergangsstimmung. Lust als Widerstand.

Hervorragend organisiert das Ganze von Julie Geiger und ihren Mitarbeitern Viktoria Schedel und Andi Fink. „Unser Auftrag“, sagt sie, „ist, gute Laune in die Stadt zu bringen.“ Und das ist dann an diesem Samstagabend wirklich gelungen. „Ich finde es schön“, sagt Geiger, „dass die Leute durch die ganze Altstadt wandern. Man muss gucken, dass man die Gesellschaft ins Positive hievt.“ Und so war’s denn auch. Ist das Verdrängung? Ach was!

Hotspots waren die Höllgasse vor dem Modehaus Riani und den Lokalen Eis-Café Santa Lucia, LoCalo und Pfauen. Hier brummte in bereitgestellten Liegestühlen der bräsig lässige Sommerbär. Die singen und ich hör zu. Warum auch nicht. "Nix tun, zuhören, sich's gut gehen lassen" war die Losung.

Ein anderer Verdichtungsort war vor dem „Engel“. Hier räumte die Band „Cliffhouse“ dann beim Schichtwechsel um 20 Uhr ziemlich begeisternd ab.

Stadt als Resonanzraum der Stimmungen

Und im Publikum sah man auch etliche wunderschön ausgelassene, nach friedlichem Leben dürstende, junge Ukrainerinnen. Ja: Es ist Krieg! Ja: Das tut weh!“ Aber ist das wirklich unser Krieg?, schienen sie mit ihrer vollkommen unideologischen, zukunftsoffenen, ja mitschwingend-tanzenden Lebensbejahung zu fragen.

Darf man gute Laune in diesen verzagten Zeiten haben? Ja, man darf, man muss! Die Stadt als öffentlicher Ort ist ein Resonanzraum, in dem sich die Stimmungen der Gemeinschaft spannungsvoll verbandeln. Das kann ziemlich populistisch schiefgehen, wie wir inzwischen wissen und Angst haben müssen. Und es kann ein Angebot demokratischer Teilhabe sein.

„Die Leute haben das Bedürfnis nach Zusammenkommen“, sagt Julie Geiger. Die Stadt ist ein großartiger Resonanzraum des schrillen Zusammenklangs.

Die Schorndorfer Gassenmusik hat das schön bekräftigt!