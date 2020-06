(miko). Schulleiter Harald Schurr kann nach einigen Wochen des verkürzten Unterrichtes für seine Viertklässler feststellen: „Es ist erstaunlich, was man in der Zeit schafft.“ Nur drei Stunden pro Tag sind die Kinder nun im Unterricht. Weil aber Gruppenarbeiten und das Lösen von sozialen Konflikten, Stuhlkreise sowie etliche Laufwege wegfallen, konzentriere man sich eben aufs Wesentliche. Das sind vor allen Dingen die Fächer Deutsch, Mathe und Sachkunde, allerdings hat man an der