Nun ist es also harte Realität - auch die Schulen sind im Lockdown angekommen. Seit die Ferien am Montag zu Ende gegangen sind, lernt ein Großteil der Schorndorfer Schüler von zu Hause aus. Der Schulweg ist kurz wie nie. Raus aus den Federn, kleiner Umweg über Badezimmer und Frühstückstisch - und schon kann’s losgehen. Über Live-Video-Unterricht lernt man am Schorndorfer Burggymnasium, mit Hilfe von Online-Lernplattformen und Materialpaketen an den Grundschulen. Zudem gibt’s die