Seit sechs Jahren leben Robert und Joanna Kendall bereits in Schorndorf. Sie fühlen sich hier wohl und haben neue Freunde gefunden. Mit dem Brexit sahen sie ihr Leben in Deutschland vor einem Jahr aber in Gefahr. Doch haben sich ihre Befürchtungen bewahrheitet, und welche Auswirkungen hat der EU-Austritt Großbritanniens auf ihren Alltag? Tatsächlich zeigt sich: Sogar die schwäbischen Spätze sind betroffen.

Der Ire Robert Kendall (66) und die Britin Joanna Kendall (57) sind im Februar