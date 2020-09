Nicht nur angesprochen, sondern angegriffen fühlt sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Tim Schopf, wenn Oberbürgermeister Matthias Klopfer pauschal von den Fraktionsvorsitzenden mehr Führungsverantwortung einfordert. „Da meint er hoffentlich nur die anderen“, scherzt Tim Schopf, der für sich in Anspruch nimmt, ungeachtet dessen, dass die Meinungspluralität zugenommen habe, seine Fraktion so gut im Griff zu haben, dass sie jederzeit gut vorbereitet und intern gut abgestimmt in die Beratungen