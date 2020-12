In Zeiten, in denen Gemeindearbeit kaum möglich ist und Gottesdienste nur mit Sicherheitsabstand, Maske, mit Teilnehmerliste und ohne Gemeindegesang gefeiert werden können, ist die Sehnsucht nach Begegnung und Verbundenheit groß. Für die Menschen da zu sein, ihnen Zeichen des Lichtes und der Hoffnung zu geben, das ist Wolfgang Kessler als Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Geist in diesen harten Zeiten besonders wichtig – und nicht nur ihm: Im Kirchengemeinderat ist gleich zu