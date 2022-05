Im Rahmen der Tarifverhandlungen für die kommunal Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind am Donnerstag, 12. Mai, landesweite Streiks geplant. Am Kita-Streik beteiligen sich in Schorndorf nach Kenntnis der Stadtverwaltung folgende Einrichtung: Kita Aichenbach, Kita Konnenberg, Kita Rainbrunnen, Kita Ellenberg, Kita Ziegelgraben und Kita Kunterbunt. Geöffnet ist die Kita Stadthaus.