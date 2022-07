Diskussion in Schorndorf am 13.7.: Wie die Klimakrise unseren Alltag verändert

Kühe, die zunehmend in Hitzestress geraten und im Sommer wohl bald Klimaanlagen benötigen. Extremwetter, die Lieferketten und Verkehrsströme, die immer häufiger unterbrechen. Oder Starkregen, der beschauliche Flüsschen in reißende Ströme verwandelt und ganze Siedlungen verwüstet. Das sind nur drei von zahlreichen Auswirkungen der Klimakrise, die das Leben in Deutschland in absehbarer Zeit ungemütlicher machen werden. Denn ziemlich sicher wird es hierzulande bis 2050 um zwei Grad Celsius wärmer.

Zwei Kipppunkte in der Klimakrise

Und zwar weitgehend unabhängig davon, wie sehr wir uns jetzt ins Zeug legen im Kampf gegen die Erderwärmung. Zahlreiche Kipppunkte sind nämlich bereits erreicht oder kurz davor, demnächst einzutreten.

Erstens: Das Schmelzen des Permafrosts

Zum Beispiel das Tauen des Permafrosts. Fast ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel, insgesamt 23 Millionen Quadratkilometer, sind bislang eingefroren – und damit große Mengen organischer Substanzen. Wenn diese aber auftauen, werden sie von Bakterien zersetzt und in Kohlendioxid oder Methan umgewandelt – was den ohnehin stattfindenden Klimawandel weiter vorantreibt.

Experten sind davon überzeugt, dass dies schon sehr bald eintreten wird. Ein Team von Wissenschaftlern um Richard Fewster von der University of Leeds hat berechnet, dass die Permafrostböden bis in rund 20 Jahren geschmolzen sein werden – egal wie entschlossen die Politik jetzt Maßnahmen gegen die Klimakrise unternimmt (hier der LInk zur Studie).

Zweitens: Zunehmende Waldbrände

Oder die zunehmenden Waldbrände, die auch in einigen Teilen von Deutschland inzwischen zur Normalität gehören. Bäume und Wälder, die Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umwandeln, sind äußerst wichtig und nützlich fürs Klima. Doch vergangenes Jahr fiel die Bilanz hier negativ aus. Die zahlreichen Waldbrände haben die Klimakrise vielmehr weiter verschärft. Wissenschaftler des Atmosphärenüberwachungsdienstes Copernicus haben die Brände im Mittelmeer, in Sibirien oder auch in Kanada analysiert (hier lässt sich das nachlesen) – und kamen dabei zum Schluss, dass durch die Feuer knapp 1800 Megatonnen CO2 in die Atmosphäre gelangt sind. Das ist etwa die doppelte Menge dessen, was in Deutschland Jahr für Jahr ausgestoßen wird.

Wir sollten uns also besser schon jetzt darauf einstellen, dass sich in diesem Land in absehbarer Zeit einiges verändern wird – das ist die Botschaft des Spiegel-Bestsellers „Deutschland 2050 – Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“. Geschrieben haben es Nick Reimer und Toralf Staud.

Weshalb das Buch eine Leseempfehlung ist

Das Sachbuch bietet einen mit vielen Quellenangaben versehenen, doch gut lesbaren Überblick zu dem, was uns sehr bald erwartet. Die beiden Autoren erklären zunächst, wie Klimamodelle erstellt werden, um dann in elf Bereichen, von Wald über Verkehr und Wirtschaft bis zu Sicherheit oder Städten, kurz und klar darzulegen, was sich hierzulande ziemlich sicher bis im Jahr 2050 verändern wird.

Im letzten Kapitel gibt es dann noch ein Interview mit dem Soziologen Ortwin Renn, der 22 Jahre in Stuttgart den Lehrstuhl für Technik- und Umweltsoziologie innehatte, und in dieser Rolle weltweit zahlreiche Regierungen sowie die EU beriet. Seit 2016 ist Renn wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (hier der Link zum Institut). Zum Schluss des Buches geht es um die politischen Konsequenzen der Klimakrise. Die ohnehin vorhandene politische Polarisierung, so Renn, werde sich dadurch ziemlich sicher wohl noch mehr verstärken.

Die beiden Autoren beschreiben all das, ohne dabei in Panikmache zu verfallen, sondern nüchtern, sachlich und vor allem mit guten Belegen garniert – weshalb das Buch an dieser Stelle ausdrücklich als Lektüre für Verwaltungen, Unternehmen wie Bürger empfohlen sei. Wer sich kurz und durchaus kurzweilig auf den aktuellen Stand der Klimaforschung bringen will, dürfte hier definitiv fündig werden.

Am Mittwoch ist Nick Reimer in der Manufaktur zu Gast

Einer der beiden Autoren, Nick Reimer, wird nun an diesem Mittwoch, 13. Juli, in der Schorndorfer Manufaktur zu Gast sein – und dort aus seinem Buch vortragen und zum Thema diskutieren.

Wer ist Nick Reimer – und was ist am Mittwoch geboten?

Reimer ist 1966 geboren und in der DDR aufgewachsen. Er hat dort Umwelt- und Energieverfahrenstechnik studiert. Danach war er in der Lausitz im Gaskombinat „Schwarze Pumpe“ Maschinist in einer Brikettfabrik. „Danach wusste ich, was ich definitiv nicht will in meinem Leben“, berichtet er den.

Reimer zog es im Anschluss daher zum Journalismus – und schon früh beschäftigten ihn Umweltthemen. 1989 gründete er mit „Ökostroika“ die erste Umweltzeitung der DDR. Später kam er zur Berliner Zeitung, arbeitete auch für die Taz und die Morgenpost. Für seinen Blog klimaluegendetektor.de erhielt er zusammen mit Toralf Staud den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus im Jahr 2012.

Auch Schorndorfs Klimabeauftragter wird Rede und Antwort stehen

Am Mittwoch wird der Autor ab 19.30 Uhr in der Manufaktur über „Deutschland 2050“ sprechen und diskutieren. Im Anschluss an die Diskussion wird Nikolai Likata, der Klimabeauftragte von Schorndorf, Rede und Antwort aus Sicht der Stadt stehen.

Veranstalter sind der Club Manufaktur, die Gruppe Klimaentscheid Schorndorf und die Naturfreunde Schorndorf.

Der Eintritt ist frei, ein Kescher geht um.