Mit Abstand ein rundum gelungener Schorndorfer Krämermarkt - so lautet das Fazit der Stadt Schorndorf. Disziplinierte Besucher, glückliche Händler und ein gut aufgegangenes Hygienekonzept in Zeiten der Corona-Panemie sorgten für beste Laune in der Schorndorfer Innenstadt. „Die Stimmung ist ausgesprochen gut, alles läuft sehr diszipliniert ab, sowohl bei den Besuchern wie auch bei den Marktbeschickern“ – und das wichtigste in Zeiten des Coronavirus: „Die Abstände sind bombastisch gegeben“,