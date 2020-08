Genau so muss sich ein Sommerabend anfühlen. Ja, so fällt es vielleicht gar nicht mal so schwer, daheim zu bleiben, hier Urlaub zu machen, auszuspannen - bei einem inzwischen wieder vielfältigen Kulturprogramm in Schorndorf.

Mit dem "Kultursommer Alte Musik" im Röhm, den Hofkonzerten der Versöhnungskirche und schließlich der Kulturbühne des Kulturforums im Stadtpark, gab es an diesem Wochenende für jeden Geschmack gleich drei hochrangige und unterhaltsame Konzerte zu genießen. Nach