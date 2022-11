Drastische Erhöhung der Parkgebühren in Schorndorf: Jetzt kommt Protest auf

Im Zuge der geplanten drastischen Erhöhung der Parkgebühren hat sich der Stadtmarketingverein Schorndorf Centro zu Wort gemeldet. Der Verein befürchtet eine empfindliche Schwächung der Innenstadt, falls der Gemeinderat tatsächlich beschließt, die Parkgebühren um 100 Prozent zu erhöhen. Schorndorf sei eine tolle Einkaufsstadt mit aktuell vielen guten Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetrieben, schreibt der Vorstand des Vereins. „Dazu passt der Vorschlag, die Parkgebühren in Schorndorf um 100 Prozent zu erhöhen, absolut nicht.“

Die teuersten Gebühren im Kreis

Der Verein verweist auf einen Artikel über die Parkgebührensituation im Rems-Murr-Kreis in den Schorndorfer Nachrichten vom 30. August. Mit dieser Erhöhung wäre Schorndorf die teuerste Stadt im Rems-Murr-Kreis, wobei Winnenden und Weinstadt überhaupt keine Parkgebühren verlangten. Auch die diversen Shopping-Center im Rems-Murr-Kreis lockten mit kostenlosen Parkplätzen für ihre Kunden. Mit der Erhöhung der Gebühren werde Schorndorf als attraktive Einkaufsstadt im Wettbewerb mit den anderen Städten und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis geschwächt – was keine positive Berichterstattung nach sich ziehen und bei den Innenstadtbesuchern auf wenig Verständnis stoßen werde.

Weniger Gewerbesteuer

„Wir verstehen, dass die Stadt Schorndorf an allen Stellschrauben drehen muss, um den Haushalt für die nächste Zeit zu stemmen“, so der Schorndorf-Centro-Vorstand Claudia Maurer-Bantel, Roland Veil und Ulrich Fink. Eine derartige Erhöhung der Parkgebühren werde aber zulasten der Kundenfrequenz in Schorndorf gehen. Dazu kommt: Aus Sicht des Marketingvereins werden die geplanten Mehreinnahmen bei den Parkgebühren die wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen nicht auffangen können: „Auch hier ist zu befürchten, dass diese mit solch einer Maßnahme zurückgehen werden.“

Bereits vor einigen Jahren seien die Parkgebühren schon mal verdoppelt worden, die Maßnahme von der Verwaltung aber schnell zurückgenommen worden, da es keine Akzeptanz bei den Besuchern der Schorndorfer Innenstadt gegeben habe. Viele Investitionen und Aufwendungen für Marketing würden notwendig, um Schorndorf wieder als positive und einkaufsfreundliche Stadt darzustellen, warnt der Verein. Der Gemeinderat solle deshalb auf die Erhöhung der Gebühren verzichten.