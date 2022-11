„Drei Labels in einem Laden vereint“: Was der neue Pop-up-Store in Schorndorf bald zu bieten hat

„Es könnte fast eine Art Weihnachts-Pop-up-Store werden“, freut sich Viktoria Schedel vom Citymarketing. Am 12. November (gegen 10 Uhr) eröffnet in der Kirchgasse 16 ein neuer Pop-up-Store: „Drei Labels in einem Laden vereint.“ Eine kleine Fusion der Schorndorfer Familie Fresser sozusagen. Im Sortiment: erlesene Weine, Handgenähtes aus dem Schwabenländle und anspruchsvolle Kleinigkeiten.

Nachdem die Jungunternehmerinnen Bahar Kocaaga und Emine Bakir mit ihrem Schmucklabel „by emba“ im Sommer den ersten Pop-up-Store an der gleichen Stelle eröffnet, dann aber das Mietverhältnis nicht verlängert hatten (wir berichteten), und aus dem Ladengeschäft ausgezogen waren, musste Viktoria Schedel nicht lange auf Interessenten warten.

Wie es dazu kam erzählt Lisa Fresser (26): „Ich kannte das Geschäft by emba, und als ich dann mitbekommen habe, dass das Ladengeschäft freisteht, habe ich die Chance gleich wahrgenommen und meine Mama angemeldet.“ Mit Mühe konnte sie Ingrid Fresser (56) davon überzeugen, dass „jetzt der richtige Zeitpunkt ist, als Familie so was auf die Beine zu stellen“.

Euphorie hielt sich zu Beginn in Grenzen

Begeisterung sieht anders aus: „Ich wollte eigentlich davon gar nichts wissen, obwohl ich schon immer gern einen eigenen Laden haben wollte“, gibt Ingrid Fresser zu und lacht. Ihre Leidenschaft und Kreativität steckt in all ihren Handarbeiten: Krimskrams-Täschchen und Geldbeutelchen, bestickte Kissen, kleine Anhänger, kuschelige Fledermäuse für Kinder und vieles mehr. Aber damit ein Geschäft aufmachen? Ingrid Fresser zweifelte. „Sie ist immer so zurückhaltend und stellt immer uns Kinder in den Vordergrund – aber jetzt soll sie auch mal etwas davon haben“, sagt Lisa Fresser und umarmt ihre Mama herzlich.

Und damit die ganze (Familien-)Sache rund wird, ist Junior Michael Fresser (29) gleich auch noch mit eingestiegen. Gemeinsam mit Dominik Raith (29) betreibt er seit zwei Jahren den Online-Weinhandel „Grape Guys“ mit Standort Winterbach. Bei einigen Wein-Events im Remstal waren sie schon dabei und „immer wenn das dann vorbei ist, fragen wir uns, was wir als Nächstes machen“. Ingrid Fresser ergänzt: „Tja, und nun nehmen wir das nächste Familienprojekt in Angriff.“

Was die Auswahl des Weins angeht, stellt Dominik Raith zuerst das Konzept des Online-Handels vor: „Der Kunde kann sich eine Weinbox mit drei Weinen bestellen. Jeden Monat gibt es im Weinabo eine Überraschung. Als zusätzliches Special verpacken wir einen der drei Weine als Blindverkostung, damit man mitraten und das persönliche Wein-Wissen testen kann.

Über einen QR-Code gibt es dann auf unserer Homepage alles Wissenswerte nachzulesen.“ Und im Pop-up-Store stehen nun die Weine der regionalen Winzer im Regal, die bei den Kunden am beliebtesten sind. „Das hat jetzt alles bestens zusammengepasst“, findet Ingrid Fresser. Die 56-Jährige ist gespannt, wie das Konzept bei den Schorndorfern ankommt.

Auch diesmal wurde das Ladengeschäft wieder im sogenannten Sandwich-Format vermietet. Zur Erklärung: Sandwich ist eines der möglichen Anmietformate. In diesem Fall kann man eine Ladenfläche ab drei bis zwölf Wochen anmieten. Familie Fresser hat sich zunächst für fünf Wochen entschieden. „Ich denke, das Konzept und das Angebot passen sehr gut zusammen“, ist Viktoria Schedel überzeugt. Wenn der Weihnachtsmarkt am 26. November in der Innenstadt eröffnet wird, so Schedel weiter, könnte auch der neue Pop-up-Store zu einem Anlaufpunkt werden.

Mit Herzblut und viel Liebe zum Detail

Tatsächlich sind im Geschäft schon einige weihnachtliche Kleinigkeiten zu entdecken – seien es Kerzen oder Anhänger. „In diesen handgemachten Sachen steckt so viel Liebe und Herzblut von der Mama“, schwärmt Lisa Fresser und Ingrid Fresser fügt an: „Gerne können Kunden auch Wünsche äußern, die ich dann versuche, umzusetzen. Beispielsweise, wenn ein Name auf einen Kissenbezug genäht werden soll.“

Lisa Fresser wird im Geschäft die Ansprechpartnerin für die Kunden sein und sie kümmert sich zudem „um das ganze Marketing, die Instagram-Auftritte und die Websites“. Denn: Lisa Fresser kennt sich aus. Sie ist im Bereich Webdesign selbstständig (Lotsaf Design). Sie hat unter anderem ihren Bachelor of Science in digitalem Mediendesign in Weingarten gemacht. Ihr Fokus liegt auf der Gestaltung von digitalen Oberflächen, Webdesign und Webentwicklung und Social Networking.

Nun sind die vier voller Spannung, wie die ersten Tage in Schorndorf verlaufen werden. Und weitere Pläne gibt es auch schon: „Eventuell wollen wir auch das eine oder andere Wein-Event veranstalten“, so Michael Fresser.