Droht in Schorndorf der Manufaktur das Aus? Kultureinrichtungen unter Druck

Werden die Manufaktur und andere Kulturbetriebe in der Stadt die Krise überstehen? Die CDU will zur Konsolidierung des städtischen Haushalts die Fördergelder senken, doch für die Manufaktur, befürchten große Teile des Gemeinderats und Oberbürgermeister Bernd Hornikel, wäre es das Aus. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses hat Hornikel den nächsten Teil seiner, wie er sie nannte, „Grusel- und Giftliste“ zur Diskussion gestellt. Und betont: „Wir verstehen sehr gut, dass es schmerzt und wehtut, bei der Jugend, Kultur, Sport und Vereinen zu sparen.“

In der Tat. Möglicherweise waren die Spardebatten bei den Klausurtagungen des Gemeinderats ja noch ganz harmonisch – inzwischen treten jedoch grundsätzliche Standpunkte zutage, die sich nicht mal eben so überbrücken lassen. Steuererhöhungen und höhere Parkgebühren kommen für die CDU nicht in Frage, sparen will sie im Gegensatz zum Rest des Rats dafür bei der Kultur. Über die Coronakrise hatten sich die Kulturschaffenden in den Jahren 2020 und 2021 allein gerettet, keiner hatte eine zusätzliche finanzielle Unterstützung in Form von Rettungsschirmen oder Hilfsfonds bei der Stadt beantragt. Jetzt aber haben Manu, Kulturforum und die Kulturgruppe Oberberken Erhöhungen ihrer Zuschüsse beantragt. Das allerdings wohl chancenlos: Angesichts der klammen Finanzsituation der Stadt, die sich in den kommenden Jahren eher noch verschlechtern werde, sieht Hornikel dafür keinen Spielraum. Eindringlich warnte er indes vor einer Kürzung des Zuschusses für die Manufaktur: Da der Zuschuss des Landes an den der Stadt gekoppelt sind, bräche bei einer städtischen Kürzung auch die Förderung des Landes um die Hälfte weg. Damit aber wäre die Manu in ihrer Existenz bedroht. Nach dem Vorschlag der Verwaltung sollen die Zuschüsse an die Kultureinrichtungen deshalb eingefroren werden. Das Kulturforum bekäme damit rund 301 000 Euro, die Manufaktur 209 000 Euro, das Figurentheater Phoenix 74 000 Euro, der Jazzclub 7 000 Euro, der Kunstverein 5 000 und die Kulturgruppe Oberberken 2 000 Euro.

„Wir sparen die Manu, das Kufo und das Phoenix kaputt“

Während sich die frühere Manu-Vorsitzende und SPD-Rätin Sabine Reichle für den „fairen Vorschlag“ bedankte, wies ihn Thorsten Leiter (CDU) klar zurück. Angesichts des gleichzeitigen Vorschlags einer Senkung der Jugendzuschüsse der Sportvereine um 20 Prozent von 49 auf 40 Euro pro Jugendlichem, forderte er eine Gleichbehandlung aller: „Alle müssen sparen.“ Die Folgen indes wären nicht für alle gleich. Die Aufgaben der Betroffenen und die Konsequenzen für sie müssten ebenfalls betrachtet werden, verlangte deshalb FDP/FW-Chef Gerhard Nickel. Er selbst sehe die Manufaktur als Mehrwert für Schorndorf, ein Aus für den Club sei auch für den Standort Schorndorf schwierig. Grünen-Sprecher Ulrich Kost brach eine Lanze fürs Kulturforum, dessen Aufgaben sich seit der Entstehung bei gleich viel Personal verdoppelt hätten. In Waiblingen würden 900 000 Euro für die bildende Kunst ausgegeben. „Und dann kommen wir und sparen die Manu, das Kufo und das Phoenix kaputt.“

„Wenn wir mutig wären, würden wir das Oskar-Frech-Bad ein Jahr schließen“

Mehr Mut zum Sparen forderte dagegen Max Klinger (CDU) ein. „Sobald es schwierig wird und einer schreit, zucken hier alle zurück“, gab er sich kämpferisch. Sollte das Regierungspräsidium den Haushalt als nicht genehmigungsfähig ablehnen, würden weit mehr Institutionen wegfallen, warnte er. Lieber wolle er jetzt das Steuer rumreißen: „Wenn wir mutig wären, würden wir das Oskar-Frech-Bad für ein Jahr schließen. Das sind wir nicht. Deshalb müssen wir jetzt ran.“ Den Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, würden Kürzungen zugemutet, Institutionen, die nur ein Nischenprogramm hätten, aber nicht. Die Manufaktur forderte er auf, Förderer zu suchen. Sollten keine zu finden sein, müsse sie sich fragen, ob sie das richtige Programm mache. Silvia Wolz schloss sich Klinger an, Simone Höfer (Grüne) warnte indes davor, die Akteure gegeneinander auszuspielen. Sie verwies darauf, dass es für den Haushalt um „Kleckerlesbeträge“ gehe, die für die Betroffenen aber schlimmen Flurschaden anrichten würden.

Kürzungen bei den Sportvereinen?

Der Ausschuss hat dem Verwaltungsantrag mehrheitlich zugestimmt, ganz knapp fiel die Abstimmung bei der Kürzung der Jugendzuschüsse von 49 auf 40 Euro in den Sportvereinen aus. Die Jugendzuschüsse für die Musik- und Gesangsvereine, die schon jetzt bei 40 Euro lagen, sollen nicht gesenkt werden, die der sonstigen Vereine bei 20 Euro bleiben. FDP/Freie Wähler lehnten den Vorschlag ab, die CDU kritisierte, dass nur bei den Sportvereinen gekürzt werden soll. Hans-Ulrich Schmidt (SPD) wollte auf keinen Fall bei jungen Menschen und Ehrenamtlichen sparen und forderte stattdessen, die Gewerbe- und Grundsteuer zu erhöhen. Laut Erstem Bürgermeister Englert wäre das nicht mehrheitsfähig. „Wir kommen keinen Millimeter weiter“, stöhnte er.

Der Rat entscheidet über die Maßnahmen am 17. November. Bis dahin will die CDU noch Anträge einbringen.