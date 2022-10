Ehemaliger Manu-Kneipenwirt übernimmt Bio-Stand auf dem Schorndorfer Wochenmarkt

36 Jahre lang hat Hans Ehlert Bio-Obst und -Gemüse auf dem Wochenmarkt verkauft. Jetzt tritt er in die zweite Reihe: Mitarbeiter Salim Cil, vor Jahren Wirt der Manu-Kneipe, übernimmt den Marktstand vor der Palm’schen Apotheke. Hans Ehlert, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, wird ihn im Hintergrund weiter unterstützen. Doch jeden Dienstag und Samstag ist er nicht mehr auf dem Wochenmarkt zu finden.

Mit einem großen Blumenstrauß und einem Geschenkkorb haben ihm Oberbürgermeister Bernd Hornikel, Lars Scheel und Maite Galagorri vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement für seinen jahrzehntelangen Einsatz gedankt. Ein kulinarisches Abschiedsgeschenk, überreicht von Kathrin Fischer, gab’s auch von den Marktbeschicker-Kollegen.

Bio-Stand auf dem Markt seit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl

Und tatsächlich geht mit der Übergabe des Marktstandes eine Ära zu Ende: Noch bevor Ehlert seinen Naturkostladen hinter der Schlosswallschule eröffnet hatte, war er schon mit Bio-Produkten auf dem Wochenmarkt vertreten. Damals war er ein Vorkämpfer – und zugleich zur richtigen Zeit am richtigen Platz: Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 erlebte die Öko-Bewegung ihren ersten Aufschwung. Und so gab es auch in Schorndorf immer mehr Menschen, die auch auf dem Wochenmarkt bereit waren, für ungespritztes und biologisch angebautes Obst und Gemüse ein paar Mark mehr auszugeben.

Jahrelang fuhr Ehlert zweigleisig: Ende der 1980er-Jahre eröffnete er die „Schwarzwurzel“, später zog er mit seinem Bio-Laden zum Brünnele. Bis Ende 2016 war Bio-Hans dort zu finden. Als mit dem denn’s-Biomarkt in den Postarkaden an der Karlstraße ein 700-Quadratmeter-Supermarkt eröffnete, schloss er seinen Laden angesichts der großen Konkurrenz, konzentrierte sich fortan aufs Markt-Geschäft – und stellte fest: „Auf dem Wochenmarkt konnte ich einen viel persönlicheren Kontakt mit den Kunden knüpfen.“

Sein Faible für Bio-Produkte hat Ehlert vor 36 Jahren dazu gebracht, nach dem Pädagogik-Studium nicht – wie seine Frau, die bis zu ihrer Pensionierung Rektorin der Schlosswallschule war, – die Schullaufbahn einzuschlagen, sondern in die Naturkost-Branche einzusteigen. Anfangs noch in Kooperation mit dem Weltladen: Ab Mitte der 1990er Jahre verkaufte Ehlert die fair gehandelten Produkte in seinem Laden mit – bis er zum Brünnele und der Weltladen erst in die Neue Straße und dann 2003 in sein jetziges Domizil an der Gottlieb-Daimler-Straße zog.

Auf dem Wochenmarkt wird es trotz des Wechsels in gewohnter Weise weitergehen. Salim Cil, der schon in Ehlerts Bio-Laden ausgeholfen hat, wird am Angebot vorerst nichts ändern. Die Produkte kommen von Biogärtnern aus der Region. Samstags wird auch der 55-Jährige, sobald der Marktstand aufgebaut ist, morgens um 7 Uhr nach Winnenden fahren, um bei der Biobäckerei Weber frisches Brot und Backwaren zu holen. Gut möglich, dass in Zukunft noch Abo-Kisten dazukommen, die über die Schülerfirma „Schorndorf bringt’s“ ausgeliefert werden könnten. Doch gemach, gemach: Salim Cil will erst mal den Stabwechsel gut über die Bühne bringen.