Ehepaar Merkes aus Schorndorf empört: "Wer schneidet unsere Osterglocken ab?"

Zwei kleine Beete vor dem Haus, gepflegt und liebevoll angelegt. Die Osterglocken könnten in hellem Gelb erstrahlen – ja, könnten – wenn da nicht einer Böses im Sinn gehabt hätte. „Wer macht so etwas?“, fragt sich das Ehepaar Merkes und blickt auf den Vorgarten.

In der Nacht auf Dienstag (14.03.), so die Annahme, hat ein Unbekannter vor ihrem Häuschen an der Ecke Silcherstraße/Lisztstraße in Schorndorf die Osterglocken samt Stiel geköpft. „Es ärgert uns sehr“, sagt das Ehepaar. Noch am Montagnachmittag habe man in der Blumenerde gehackt, abends sei dann das Gewitter gewesen, mit Sturm und Regen.

Nicht rausgerissen, "sauber abgeschnitten"

Deshalb geht das Ehepaar davon aus, dass die Osterglocken am frühen Dienstagmorgen geklaut wurden. „Es sind zwar nicht viele – um genau zu sein: 14 Stück – aber es ärgert uns“, betont die 78-Jährige nochmals. Ihr 82-jähriger Mann fügt hinzu: „Und sauber abgeschnitten, nicht nur irgendwie rausgerissen.“

Haben die Merkes' einen Verdacht? Beide schütteln den Kopf. Schulterzucken. „Wir wüssten nicht, wer das machen sollte. Schon im vergangenen Jahr hat man bei uns die Tulpen geklaut, auch einfach abgeschnitten.“ Unerklärlich sei das, sagt das Ehepaar, das stolz ist auf die Blumen. „Bald werden die Rosen blühen, dann kommen die Pfingstrosen, alles wird nach und nach aufgehen.“ Spaziergänger und Nachbarn würden häufig beim Vorbeigehen den kleinen Garten bewundern, und loben, „wie schön alles blüht“.