Am 17. Februar hatte das Schorndorfer Mode-Unternehmen Riani gegen den Dauer-Lockdown und für die Gleichstellung des Einzelhandels mit Friseur-Betrieben geklagt. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim den Antrag abgelehnt. Damit bleiben die Einzelhandelsgeschäfte weiter geschlossen. „Wir sind über die Entscheidung des VGH sehr enttäuscht“, so die beiden Riani-Geschäftsführerinnen Martina und Mona Buckenmaier. Der Einzelhandel benötige dringend wirtschaftliche Perspektiven,