Der Bau von rund 230 Wohnungen auf dem ehemaligen Breuninger-Gelände schreitet voran. Die Tiefgarage ist gebaut, in den kommenden Monaten werden die Gebäude erstellt. Im Zuge des Baus des neuen Wohngebiets "S-Lederle" hatte sich der Bauträger "Instone Real Estate" verpflichtet, die bestehende Bahnunterführung in Richtung Vorstadtstraße aufzuweiten und sie über eine Freitreppe ans neue Wohnquartier anzubinden. Was darüber hinaus mit der engen Unterführung passiert, ist Sache der Stadt.