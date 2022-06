Ein besonderes Spiel: Renate Busses Beitrag zum Schorndorfer VHS-Jubiläum

Immer neugierig, aufmerksam und voll sprudelnder Ideen. Wer an Renate Busse denkt, kann jetzt noch eine weitere Charaktereigenschaft hinzufügen: Die Schorndorfer Künstlerin ist bemerkenswert spielerisch. Spätestens seit dem Kartenspiel, das sie voriges Jahr für den in Schorndorf groß gewordenen Rapper-Star Majan und dessen Debütalbum „Skits“ kreiert hat, denkt auch Carmen Wirth, Fachbereichsleiterin bei der VHS, in dieser Kategorie – und hat gemeinsam mit Renate Busse ein exklusives Memo-Spiel entwickelt. Es soll an 75 Jahre Schorndorfer Volkshochschule erinnern – und an die große Bandbreite der VHS als Bildungseinrichtung. „Das Memo-Spiel passt also sehr gut zu uns“, findet VHS-Leiter Oliver Basel.

Angerichtet ist all das auf einer rot-weiß karierten Tischdecke– mit von Messer und Gabel eingerahmtem Jubiläumsteller. Hebt man den mit viel Liebe zum Detail gestalteten Deckel der Pappschachtel, offenbaren sich auf 72 Karten 36 Busse-Motive, die zeigen, was die Volkshochschule in Sachen Weiter- und Erwachsenenbildung zu bieten hat: von alternativen Heilmethoden über Kochen, Literatur, Fremdsprachen, Pädagogik bis zu Wassergymnastik. Dieses Motiv gefällt der 80-jährigen Künstlerin selbst besonders gut. Carmen Wirth begeistern – als fürs Thema zuständige Fachbereichsleiterin – natürlich die beiden Mode-Kärtchen am meisten. Und auch VHS-Leiter Oliver Basel hat ein Lieblingsmotiv: das Wein-Bildchen.

Memo-Spiel: Vielseitig einsetzbar, handlich und nachhaltig

Die zu Jahresanfang entstandenen und mit Rapidograph und farbiger Tusche gezeichneten Originale sind von Sonntag, 3. Juli, an auch in einer Ausstellung in der VHS-Villa zu sehen (siehe Info-Box). Ebenfalls im Kleinformat, aber mit Passepartout gerahmt. Das Memo-Spiel, das mit Hilfe von VHS-Teammitglied Thomas Scheufele bis zur Druckvorstufe entwickelt wurde und jetzt in limitierter Auflage erschienen ist, gibt es bei dieser Gelegenheit zu kaufen - zu einem Preis, der allerdings erst dann verkündet werden soll.

Bei der Vernissage, die bei schönem Wetter auf dem Vorplatz und im Gebäude stattfindet, wird es auch einen Spieletisch geben, an dem all die positiven Eigenschaften, die Carmen Wirth dem neuesten Busse-Werk zuspricht, auch gleich überprüft werden können: Das VHS-Memo ist nicht nur erschwinglich, handlich und nachhaltig ohne Plastik hergestellt. Es ist auch für alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Sprache, geeignet. Es ist vielseitig einsetzbar – sogar im Fremdsprachenunterricht der VHS. Dank abgerundeter Ecken sind die Kärtchen einfach zu greifen. Das VHS-Memo ist obendrein ein Kunstprodukt – also auch noch etwas ganz Besonderes. Es ist also all das, was auch die Volkshochschule mit sich selbst verbindet. Oder, um es in Oliver Basels Worten zu sagen: „Kreativität bildet Kreativität ab.“