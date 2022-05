Ein Jahr Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität in Schorndorf: Eine erste Bilanz

Bis 2035 will die Stadt Schorndorf klimaneutral werden. Um diese komplexe Herausforderung zu meistern, hat sich vor einem Jahr die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität gegründet. Doch welche Maßnahmen konnten bislang von Leiterin Diana Gallego Carrera und ihrem fünfköpfigen Team umgesetzt und angestoßen werden? Und was ist in Zukunft geplant? Ein Resümee mit Ausblick.

Klimaschutz ist eine allumfassende Aufgabe für die Stadt

„Klimaschutz ist, abgesehen von den aktuellen Kriegen und Krisen, das bestimmende Thema unserer Zeit“, sagt Oberbürgermeister Bernd Hornikel. Das ambitionierte Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden, sei nur durch konsequentes Handeln umsetzbar. Der Oberbürgermeister sieht die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität deshalb als „Motor, Ideengeber und Kontrolleur“ dieses Mammutprojekts. Denn: „Jedes Verwaltungshandeln muss sich in Zukunft diesem Ziel unterordnen.“

Wie wichtig es ist, dass sich nicht nur die Landes- und Bundespolitik des Themas annimmt, erklärt die Stabsstellenleiterin Diana Gallego Carrera. Immerhin entstehe ein Großteil der menschengemachten Emissionen in den Städten und Gemeinden. Genauer gesagt im Verkehr, in den privaten Haushalten und nicht zuletzt im Gewerbe. Die eigentliche Umsetzung von Klima-Maßnahmen erfolge immer direkt in den Kommunen. Diana Gallego Carrera spricht von einer „Querschnittsaufgabe.“ Denn Klimaschutz betreffe jeden Bereich der Stadtverwaltung. Um die eigens gesetzten Ziele zu erreichen, verfolgt die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität drei übergeordnete Strategien. Zum einen soll der Energieverbrauch in der gesamten Stadt effizienter werden. Das geschieht mit Hilfe moderner Technik, wie der Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung, modernisierten Heizungsanlagen oder der Nutzung von Abwärme der Kläranlage.

Zum anderen will sich die Stabsstelle auf sogenannte „Energiesuffizienzmaßnahmen“ konzentrieren. „Es geht darum, ein Bewusstsein zu bilden“, erklärt Diana Gallego Carrera. Dadurch solle ein Umdenken unter den Bürgerinnen und Bürgern stattfinden, das letztlich zu klimafreundlicherem Verhalten führt. Die dritte übergeordnete Strategie ist, dass der Energiebedarf Schorndorfs zukünftig durch erneuerbare Energien gedeckt werden soll. Dazu müssten beispielsweise Fotovoltaikanlagen ausgebaut werden, erklärt Bernd Hornikel.

Doch was hat die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität in ihrem ersten Jahr erreicht? „Es war eine große Herausforderung, die Stabsstelle überhaupt zu besetzen“, sagt Diana Gallego Carrera. Außerdem habe es keine Basis gegeben, auf der die Stabsstelle aufgebaut werden konnte. Deshalb mussten erst mal viele Grundlagen geschaffen werden. Trotzdem blicken die Mitarbeiter der Stabsstelle, die seit Oktober voll besetzt ist, auf einen ganzen Katalog an umgesetzten Maßnahmen zurück.

Anhand von Daten werden Klimaschutzkonzepte erarbeitet

Zum Start musste zunächst einmal der Energieverbrauch aller Gebäude im städtischen Besitz erfasst werden. Doch nicht nur das: Für die Ermittlungen der Treibhausgasbilanzierung wird ab jetzt jedes Jahr der Energieverbrauch der gesamten Stadt ermittelt. Dabei wird die Stabsstelle von den Stadtwerken und den lokalen Schornsteinfegern unterstützt. „Das ist die Basis. Anhand dieser Daten werden dann Klimaschutzkonzepte entwickelt“, erklärt Nikolai Licata, Klimaschutzmanager der Stadt. Im Zweifel sollen diese im Laufe der Zeit geschärft werden können.

Außerdem haben die Mitarbeiter der Stabsstelle einen Leitfaden zur Wärmeleitplanung erstellt. Es wurden zudem zwei rathausinterne Arbeitskreise „nachhaltige Mobilität“ und „klimagerechte Energieversorgung“ gegründet. „Die Arbeitskreise agieren fachbereichsübergreifend“, sagt Diana Gallego Carrera. Schließlich seien alle Bereiche im Rathaus vom Klimaschutz betroffen.

Im Februar erreichte die Stabsstelle laut der Leiterin den nächsten Meilenstein mit der Einführung der Klimarelevanzprüfung für alle Beschlüsse im Gemeinderat und dessen Ausschüsse. Zusätzlich soll diesen Monat noch der Vorschlag zur Gründung eines Klimaschutz-Beirats an den Gemeinderat herangetragen werden. Und auch das Thema Mobilität ist in den zwölf Monaten nicht zu kurz gekommen: Unter anderem sollen die Radwege optimiert werden.