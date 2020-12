Alle reden von Corona, doch auch die Wohnungsnot bleibt ein drängendes Problem. Der Technische Ausschuss hat jetzt den nächsten Schritt zu einem neuen Wohngebiet in Unterberken gemacht. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ausschuss die Planung des 8000 Quadratmeter großen Areals am Enzianweg abgesegnet. Am Ortsrand von Unterberken sollen rund 20 Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen – vor allem Familien sollen zum Zug kommen.

„Berken braucht Zuwanderung, unser Ziel ist es, wieder