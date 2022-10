Ein neues Wohngebiet hinter dem Netto-Markt in Schorndorf-Miedelsbach?

Ein neues Wohngebiet wünschen sich in Miedelsbach viele Bewohner. Wohnungen stehen laut Ortsvorsteher Thomas Rösch zwar leer im Ort, doch die Eigentümer vermieteten nicht. Die Folge: „Viele ziehen weg, weil sie im eigenen Ort keine Wohnung finden.“ Das könnte sich ändern. Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b aus einer 14.000 Quadratmeter großen Wiese am Rande von Miedelsbach ein Wohngebiet zu machen. Der Paragraf, der bald auslaufen wird, macht’s möglich, auch im Außenbereich den Bau kleinerer Wohngebiete zuzulassen, wenn sie einen direkten Anschluss an die bestehende Wohnbebauung haben.

Lärmschutz Richtung Discounter

Begrenzt wird das Areal vom Netto-Markt im Westen und von den Grundstücken an der Freiburgstraße 110 bis 124 im Süden, außerdem von Wiesen und Baumwiesen. Entstehen sollen mindestens 31 Wohneinheiten. Die Erschließung des neuen Wohngebietes könnte über den Kreisverkehr bei Netto erfolgen, eine Zufahrt über die Freiburgstraße ist ausgeschlossen. Bushaltestellen und der Bahnhof der Wieslauftalbahn befinden sich in 500 Meter Entfernung. Nötig wäre nach Angaben von Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Baurecht, Franziska Haist, eine Lärmuntersuchung beim Discounter und möglicherweise dann auch ein baulicher Lärmschutz Richtung Anlieferung. Schutzgebiete sind auf dem Areal nicht vorhanden, eine Grobuntersuchung zum Artenschutz wurde bereits gemacht. Außerdem – und das ist gar nicht selbstverständlich – sind der Verwaltung zufolge alle Eigentümer bereit, mitzumachen.

So weit die groben Fakten – im Technischen Ausschuss führten sie auf Anhieb zu einer munteren Diskussion. Dies sei keine Arrondierung, sondern eine landwirtschaftlich genutzte Fläche im Außenbereich, eröffnete Andreas Schneider die Debatte und behauptete, zum ersten Mal von dieser Fläche zu hören. Von Ortsvorsteher Thomas Rösch wurde Schneider dann aber daran erinnert, dass er als Oberbürgermeister-Kandidat bei einem Rundgang in Miedelsbach genau dort gestanden und von den Erweiterungswünschen erfahren habe. Zurückhaltend reagierte auch SPD-Rat Marcel Kühnert. Seine Fraktion habe über den Vorschlag noch nicht gesprochen, er selbst werde aber nicht zustimmen, kündigte er an: „Spannend wäre die Rückmeldung aus der Ortschaft.“

Kein Wunsch nach Seniorenwohnungen?

Über das Thema wird der Ortschaftsrat erst an diesem Montag diskutieren, schon jetzt geht Stadträtin und Ortschaftsrätin Friederike Köstlin aber davon aus, dass das Gremium die Entwicklungsfläche begrüßen wird. Sie selbst sah die Pläne kritisch. In Miedelsbach wollten sich viele ein Haus hinstellen, sie werde aber nur zustimmen, wenn etwas entstehen würde, was der Ort dringend brauche – seniorengerechte Wohnungen. „Das müsste Quartierscharakter haben“, forderte sie. Zustimmung kam dagegen von CDU-Rat Manfred Bantel, für den ein Wohngebiet an dieser Stelle, nah an einem Supermarkt, durchaus Sinn machen würde. Auch Ortsvorsteher Thomas Rösch warb für die Zustimmung zum Baugebiet und damit, wie er sagte, auch für die Unterstützung des Ortsteils: „Für Miedelsbach ist das Gebiet hinter Netto die einzige Möglichkeit der Entwicklung“, sagte er. Seniorengerechte Wohnungen seien in Miedelsbach bisher allerdings nicht nachgefragt gewesen.

Das ist offenbar auch in Schornbach der Fall, wo die Stadtbau in diesem Jahr mit viel Elan den Bau eines Mehrfamilienhauses für Senioren gestartet hat. Die Erfahrung sei ernüchternd, berichtete der Schornbacher Hermann Beutel (CDU): „Keiner hat Interesse. Die Leute wollen so lange wie möglich in ihrem Haus bleiben.“ Dass sich Miedelsbach ein Baugebiet wünscht, fand er aber nachvollziehbar.

Sechsgeschossige Häuser nicht an dieser Stelle

Welche Art der Bebauung kann sich die neue Stadtplanungschefin Stefanie Haist an dieser Stelle vorstellen? In ihrer Vorstellungsrede im Gemeinderat hatte sie betont, die Zeit der Einfamilienhäuser sei vorbei. Das Areal am Miedelsbacher Ortsrand ist für sie indes „ein klassisches Wohngebiet“. Sechsgeschossige Häuser seien zwar zeitgemäß, sagte sie auf die Frage von Hermann Beutel – „aber nicht an dieser Stelle“. Andernfalls werde zu viel Verkehr erzeugt, den der Ort nicht vertragen würde. Stattdessen schlug sie Doppel- und Reihenhäuser vor. Außerdem machte sie klar, dass die Verwaltung erst mit der klaren Zustimmung des Gemeinderats in das Verfahren einsteigen wird: „Dann erst ziehen wir es durch. Sonst geben wir kein Geld aus.“

Eine ökologische Mustersiedlung?

Eine ökologische Mustersiedlung kann sich Oberbürgermeister Bernd Hornikel am Miedelsbacher Ortsrand vorstellen und warb dafür, der Ortschaft eine Zukunftsperspektive zu geben. Friederike Köstlin betonte dagegen, dass diese Siedlung nicht von allen Miedelsbachern gewünscht werde. „Ich will einen offenen Prozess“, sagte sie. „Was ist mit den jungen Leuten, die eine Wohnung suchen? Wo wohnen Pfleger?“ Miedelsbach sei nicht nur Miedelsbach, sondern auch Schorndorf. Einen Entwicklungsplan forderte Andreas Schneider. Sein Credo: „Man kann keine nachhaltige Politik fordern und sich gleichzeitig verschulden.“