Einbruch, Drogen und Gewalt: Was ist los am Schorndorfer Bahnhof?

Was ist los am Bahnhof in Schorndorf? Im Januar wurde in den dortigen Zeitungskiosk eingebrochen, kurz darauf ein 17-Jähriger mitten am Tag von zwei Unbekannten geschlagen und getreten. Nur wenige Tage später schlugen auf dem Bahnsteig vier Männer auf zwei Reisende ein, mit denen sie zuvor in der S-Bahn heftig in Streit geraten waren. Das sind drei Fälle, die die Polizei in den vergangenen Wochen vermeldet hat. Ist der Schorndorfer Bahnhof gefährlicher als früher? Gefragt haben wir dies Stephan Schlotz, den Leiter des Schorndorfer Polizeireviers.

Für die Polizei sind es drei Einzelfälle

Eins gleich zu Anfang: Für die Polizei sind die drei Vorkommnisse der letzten Wochen drei Einzelfälle, die nichts miteinander zu tun haben. „Aber auch Einzelfälle wirken auf die Bevölkerung“, weiß der Polizeirevierleiter. Deshalb ist es ihm eigenen Worten zufolge auch wichtig, zu zeigen, dass die Polizei vor Ort die Situation im Blick und im Griff hat. Klar ist für ihn, dass an Bahnhöfen immer eine besondere Konstellation vorherrscht. „In einem Bahnhof bewegen sich viele Menschen, da herrscht ein großer Durchlauf“, sagt Stephan Schlotz. Schon deshalb sei die Wahrscheinlichkeit höher als anderswo, dass zwei aneinandergeraten. Er betont aber auch: Feste Gruppen, die am Bahnhof abhängen, gebe es nicht: „Das war früher eher stärker.“

Nach dem Streit in der Bahn ermittelt nun die Bundespolizei

Nach dem Streit in der Bahn und der Gewalt gegen die beiden Reisenden hat die Bundespolizei, die auf den bundesdeutschen Bahnhöfen zuständig ist, die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten die Beamten vom Polizeirevier Schorndorf die Videoaufnahmen gesichert, die es dank der Videoüberwachung auf dem Bahnsteig gegeben habe. Bei den beiden anderen Vorfällen, dem Einbruch in den Kiosk und der Attacke gegen den 17-Jährigen, ermittelt das Polizeirevier Schorndorf. Zwischenergebnisse will Schlotz keine nennen, im Regelfall entstünden Auseinandersetzung wie im Fall des 17-Jährigen aber im Bekanntenkreis. „Man hat also eine Chance, die Täter zu ermitteln.“ Helfen könnten dabei auch Zeugenhinweise, um die die Polizei auch in diesem Fall via Zeitung gebeten hatte. In Ellwangen zum Beispiel war’s einmal der Hinweis einen Bürgerin, der zur Aufklärung einer längeren Einbruchserie geführt hatte.

Was viele in der Stadt zu schätzen wissen: Direkt beim Bahnhof beginnt das Stadtzentrum. Und so gibt es dort auch nicht nur Läden, Boutiquen und Eiscafés, sondern auch Bars, Bistros, Discos und Musikkneipen. „Die Leute feiern und trinken, das Nachtleben hat nach Corona wieder deutlich zugenommen“, konstatiert der Polizeibeamte. In diesem Kontext komme es eben immer wieder auch zu Auseinandersetzungen von (betrunkenen) Kneipenbesuchern.

Im Bahnhofsbereich ist die Polizei dem Revierleiter zufolge fast täglich mit Streifen unterwegs, teils in Zivil, teils in Uniform. Bei einer Kontrolle im Januar wurden Schlotz zufolge bei drei Personen Betäubungsmittel gefunden. Ungewöhnlich sei das nicht: In Schorndorf gebe es Drogenkonsumenten wie in jeder Stadt, sagt er. „Und wenn man im Bahnhofsumfeld kontrolliert, dann findet man auch welche.“ Banden oder wilde Schläger seien in den Straßen aber keine unterwegs, beruhigt er: „Wir haben ein ruhiges Pflaster in Schorndorf.“

Ruhig bleiben, aber nicht wegsehen

Und wenn man doch mal in der Bahn oder sonst wo Zeuge von Gewalt wird? Dann, sagt Stephan Schlotz, sei es das Wichtigste, rasch die Polizei zu verständigen. Sich einmischen sei dagegen der falsche Weg, denn die Gefahr sei groß, selbst dabei verletzt zu werden. Zivilcourage heiße in diesem Fall, nicht wegzusehen, sondern Aufmerksamkeit zu erregen. „Distanz halten“, rät der Revierleiter, „aber den Tätern zeigen, dass sie gesehen werden und dass die Polizei unterwegs ist.“ Aus der Distanz heraus die Täter anzusprechen, führe in vielen Fällen zum Erfolg.