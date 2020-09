Die Welt ist böser Trug und Schein. So jedenfalls erscheint sie dem „Wanderer“ in „Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens“, dem letzten Orgel-Zyklus von Petr Eben (1929-2007), der sich in seinen beim Konzertabend eindringlich von Juliane Baur rezitierten Texten anlehnt an das gleichnamige Buch (von 1631) des tschechischen Gelehrten Amos Comenius (1592-1670). Beschrieben wird da eine Unterweltsfahrt durch Angst, Elend und Ekel der Welt mit einer anschließenden Wiedergeburt im