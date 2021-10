Die Eisenmöbelfabrik „L. & C. Arnold ist in Schorndorf noch immer gegenwärtig – dabei ist die Firmengeschichte, die vor 150 Jahren, am 1. November 1871, mit der „Gartenmöbelfabrik Schorndorf“ begann, schon seit 25 Jahre zu Ende.

Die Familie Arnold war bereits Anfang des 19. Jahrhunderts in die Stadt gekommen. 1809, das hat der für Schorndorfer Stadtgeschichte interessierte Erhard Schaukal herausgefunden, bekam Johannes Arnold, der Vater von Ludwig Arnold, das Schorndorfer