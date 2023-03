Eltern in Schorndorf wegen Kita-Streik stinksauer - jetzt muss Schluss sein!

Für die Eltern ist es mittlerweile ein vertrautes Spiel. An diesem Mittwoch waren erneut viele Kitas geschlossen, weil die Beschäftigten in den Einrichtungen gestreikt haben. Die Gewerkschaft Verdi fordert bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Es ist Fakt: Inflation und Preissteigerungen machen sich beim Einkaufen bemerkbar. Doch die Geduld der Eltern scheint am Ende zu sein. Familien haben kein Verständnis mehr dafür, dass der Kampf der Gewerkschaft auf ihrem Rücken ausgetragen wird.

Rund 370 Familien hatten ein Problem

Rund 370 Familien aus acht bestreikten Einrichtungen in Schorndorf hatten an diesem Mittwoch ein Problem. Darunter Melanie Staudenmayer, Sprecherin einer der Gruppen in der Kita Wirbelwind. Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern arbeitet als angestellte Kinder-Physiotherapeutin in einer Praxis, und sie hat absolut kein Verständnis mehr für den Streik der Erzieherinnen. „Es gibt keinen Grund zu streiken“, sagt sie. Die Erzieherinnen hätten einen wichtigen und auch tollen Job, der nicht schlecht bezahlt sei. „Es gibt Berufe, die körperlich und geistig anstrengender sind“, ist die Kinder-Physiotherapeutin überzeugt. Sie selbst arbeitet mit den Kindern in der Praxis im 20 Minuten-Takt.

„Jetzt muss Schluss mit dem Streik sein“

Bis vor Kurzem hatte sie einen Vertrag über 37 Stunden in der Woche. Doch ihre Arbeitszeit musste sie reduzieren: aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten in den Kitas auf 32 Stunden. Das hat spürbare Konsequenzen: „Mir fehlt das Geld.“ Doch für den Streiktag musste Melanie Staudenmayer einen Babysitter suchen und bezahlen – zusätzlich zu den Kosten für die Kita und das Geld für das Essen, das ihr Kind gar nicht bekommen hat. „Das ärgert mich“, sagt sie. Für sie ist klar: „Jetzt muss Schluss sein mit dem Streik.“

Das verdienen Erzieher und Erzieherinnen

Das findet auch Mariann Kartach, Mutter eines Kindes in der Kita Wirbelwind. Für den Streik hat die vierfache Mutter angesichts der Bezahlung der Erzieherinnen kein Verständnis mehr. Diese liegt laut Tarifvertrag zwischen rund 2880 Euro bei Berufsanfängerinnen und rund 3900 Euro in der letzten Stufe. Bei Kinderpflegerinnen liegt die Spanne zwischen rund 2680 und 3460 Euro. Aber auch die Arbeitsbedingungen in der Kita rechtfertigen ihrer Meinung nach keinen Streik. Besonders ärgerlich findet es aber auch Mariann Kartach, dass sie nicht nur den Stress mit dem Streik hat, sondern auch noch das Essensgeld bezahlen muss.

Nachfrage bei der Stadt: Warum bleiben die Kosten trotz Streik an den Eltern hängen? Geht das nicht anders? Nein, meint Oberbürgermeister Bernd Hornikel. Die Gebührensatzung für Kinderbetreuungseinrichtungen schließe eine Rückerstattung im Streikfall grundsätzlich aus. „Beim Streik handelt es sich meist um einzelne Tage und die Bearbeitung einer möglichen Rückerstattung stellt einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand im Vergleich zum Rückerstattungsbetrag pro Fall dar.“ Hintergrund sei, dass sich die Elterngebühren je nach Familiensituation und Betreuungsumfang unterschieden. Zudem müsse für einige Familien eine Gebührenreduzierung aufgrund des Jahreseinkommens beachtet werden. „Dies führt zu einer Einzelfallbearbeitung für die Gebührenstelle und die Stadtkasse und somit zu einem unverhältnismäßigen hohen Verwaltungsaufwand.“

„Zehn Prozent mehr Gehalt sind für die Stadt ein blanker Horror“

Dass die Eltern sauer sind, versteht Hornikel durchaus. „Schließtage wegen Krankheit in den Kitas, Fachkräftemangel und jetzt auch noch Streik“, zählt er auf. Er könne den Frust verstehen, habe aber keine Handlungsmöglichkeiten. Stress wegen Kita-Streiks kennt Hornikel übrigens auch als Vater. „Auch mir hat das gestunken, wenn wir plötzlich darauf reagieren mussten.“ Andererseits zeigt er für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die auf die Straße gehen, durchaus Verständnis: Gerade den Menschen in den unteren Gehaltsgruppen gönne er eine Gehaltserhöhung, um der Inflation zu trotzen. „Als Arbeitgeber sind die Forderungen aber ein blanker Horror“, betont der Oberbürgermeister. Zehn Prozent mehr Gehalt seien angesichts anderer Herausforderungen wie die Unterbringung Geflüchteter und Energiepreissteigerungen nicht zu stemmen. „Irgendwann wird es eng bei uns. Denn niemand ist bereit, von Standards abzurücken.“