Gegen aus der Haushaltsstrukturkommission laut gewordene Vorschläge, gegebenenfalls auch Kitas zusammenzulegen und in Zukunft stärker auf größere Einheiten zu setzen, was die Rücknahme des Gemeinderatsbeschlusses zur möglichst wohnortnahen Betreuung zur Folge hätte, machen jetzt die Eltern mobil. Derzeit ist eine vom Gesamtelternbeirat initiierte Online-Petition im Umlauf, die mit „Nein zur Zusammenlegung von Kitas und zur Reduzierung von Betreuungsangeboten in Schorndorf“ überschrieben ist