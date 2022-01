Papierlos Kontakte nachverfolgen: Lange Zeit war die Luca-App das Maß aller Dinge. Ob in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen - fast alle nutzen die Software, an der unter anderem der bekannte Rapper Smudo („Fanta 4“) beteiligt ist. Auch die Wirte aus Schorndorf nutzen die Luca-App. Doch damit ist nun Schluss. Das Land Baden-Württemberg will in Zukunft nicht mehr auf die Software zur Kontaktnachverfolgung zurückgreifen. „Wir werden aus der Luca-App aussteigen“, teilte Gesundheitsminister