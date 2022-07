Endlich wieder SchoWo: Die schönsten Bilder vom großen Schorndorfer Stadtfest

SchoWo nach zwei Jahren Corona-Pause: alle Plätze rappelvoll, lange Schlangen vor den Ständen und ganz viel Dankbarkeit. Dieses Zwischenfazit ziehen die SchoWo-Macher von der Vereinsgemeinschaft am dritten Festtag. Wie viele Menschen bisher aufs Festgelände geströmt sind, lässt sich allerdings nur schwer beziffern. 30.000 Menschen könnten’s am Samstag in Summe gewesen sein, schätzt VG-Sprecher Jürgen Dobler und ist selbst beeindruckt, wie sich die Stadt jeden Tag aufs Neue füllt.

Was den Mitgliedern des Orga-Teams, die fast rund um die Uhr auf dem Festgelände unterwegs sind, ebenfalls auffällt: die große Dankbarkeit der SchoWo-Gäste. Immer wieder haben sie es in den vergangenen beiden Tagen zu hören bekommen: Danke, dass es die SchoWo wieder gibt! In Vor-Corona-Zeiten war das offenbar ganz anders: Da war die SchoWo und alles, was dazugehört, eine Selbstverständlichkeit.