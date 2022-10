Energiekrise, steigende Kosten: Schlaflose Nächte in Schorndorfer Metzgerei Kurz

Alexander Kurz kann schon seit einiger Zeit nicht mehr gut schlafen. „Die Zukunft treibt mich um“, sagt er. Der 34-Jährige ist einer der Geschäftsführer der Schorndorfer Familienmetzgerei Kurz, die derzeit wie viele Metzgereien im Land mit explodierenden Energie- und steigenden Rohstoffpreisen, mit Mindestlohn und Mitarbeitermangel sowie der sinkenden Kaufkraft der Kunden kämpfen müssen. Eine Gemengelage, die auch seinen Bruder Hannes Kurz (32) umtreibt: Schon seit der Corona-Krise, sagt er, denke er nur noch von Woche zu Woche. Ideen für einen Neubau hätten sie komplett beiseitegelegt. Angesichts der Baukosten und der unsicheren Perspektive seien solche Pläne im Moment völlig utopisch.

Das heiße Wasser für die Reinigung der Geräte und Anlagen wird mit Gas erhitzt

Zwar werden bei Kurz die Kühlanlagen und die Maschinen mit Strom betrieben, doch die Gasknappheit trifft auch die Schorndorfer Metzgerei. Das heiße Wasser zur Reinigung der Maschinen und Produktionsräume wird mit Gas erhitzt, und hier, betont Hannes Kurz, lässt sich auch absolut nichts einsparen. Das Problem: Seltener reinigen geht nicht. Mit weniger oder kälterem Wasser würde es aber auch nicht funktionieren, weil das mit der Hygiene nicht zu vereinbaren wäre.

„Bei den Lebensmitteln wird als Erstes gespart“

Im März und April wurden in der Metzgerei Kurz zuletzt die Preise erhöht. Das hätten die Kunden noch akzeptiert, sagt Hannes Kurz, die Umsätze seien konstant geblieben. Doch inzwischen verlangten einige Lieferanten erneut höhere Preise, etwa für Gewürze, Plastikbehälter, Natur- und Kunstdärme, außerdem für Rinder und Schweine. Dass nicht zuletzt die Bauern unter Druck stehen, weiß Kurz durchaus – ob die Verbraucher aber eine erneute Preisrunde, die auf diesen Herbst bereits anvisiert ist, mittragen werden? Hannes Kurz zweifelt daran, zumal, wie sein Bruder betont, die Menschen bei Lebensmitteln meist zuerst sparten. Probleme machen dem Unternehmen mit 93 Mitarbeitern auch die steigenden Lohnkosten. In diesem Jahr seien die Gehälter bereits erhöht worden, auch der gestiegene Mindestlohn, den die ungelernten Produktionshelfer bekommen, trifft das Unternehmen. Wobei sich Hannes Kurz beim Mindestlohn in der Zwickmühle sieht: Einerseits sei es in Ordnung, dass die Leute mehr Geld verdienen sollen, aber auch diese Kosten seien ein Problem: „Die Kalkulation wird enger“, sagt er.

Als Familienbetrieb mit Produktionsstätte in der Schlachthausstraße, einem Laden in der Johann-Philipp-Palm-Straße und der Zulieferung von SB-Produkten an rund 70 Filialen von Edeka, Kaufland, Rewe, an Kantinen und andere Metzgereien, sieht sich Kurz als zu groß für einen normalen Handwerksbetrieb und zu klein, um als Mittelständler zu gelten. So würden etwa die Maultaschen von Hand gefertigt, der Fleischkäse aber industriell hergestellt.

Derzeit wird lieber günstig gekauft

Was das Unternehmen vor allem braucht? Konstante Preise im Energiesektor, Planungssicherheit bei den Vorgaben der Tierhaltung und motivierte Arbeitnehmer – darin sind sich die Geschäftsführer einig. Ihren Worten zufolge kämpft die Metzgerei nicht nur mit dem Fachkräftemangel, sondern auch mit ständig neuen Vorschriften. Bei der Nutztierhaltung gebe es Riesenvorgaben, gleichzeitig würden die Kriterien beim Tierwohl-Label zurückgefahren, weil die Kunden wieder zu Billigpreisen griffen, klagt Hannes Kurz. Und: „Durch die Energiekrise haben wir in allen Bereichen Probleme.“

Kosten sprunghaft gestiegen

Darauf verweist auch der Deutsche Fleischer-Verband: Die Unternehmen des Fleischerhandwerks fordern eine gerechte Verteilung der Hilfen bei den Energiekosten. Neben privaten Haushalten und Industrieunternehmen müssten auch die Betriebe des Fleischerhandwerks schnell und wirksam entlastet werden. Die rund 11 000 inhabergeführten Fleischereien in Deutschland sei ein wichtiger Teil der regionalen Lebensmittelversorgung. Durch die eigene Herstellung der Produkte entstünden im Produktionsbereich hohe Energiekosten, die jetzt teilweise auf das Fünf- bis Sechsfache steigen. „Diese zusätzlichen Kosten sind vor allem auch deshalb eine Bedrohung für die Unternehmen, weil auch viele andere Kosten sprunghaft gestiegen sind“, so der Präsident des Deutschen Fleischer-Verbands, Herbert Dohrmann. Die Verkaufspreise können oft nicht im notwendigen Maß angepasst werden.