Eng trotz Zick-Zack-Markierung: Stadt Schorndorf will Falschparker kontrollieren

Der Parkdruck am Rande der Innenstadt ist groß – entsprechend eng geht’s an manchen Stellen zu. Vor drei Jahren schon hat die Stadt Schorndorf bei einer Testfahrt mit der Feuerwehr festgestellt, dass die großen Fahrzeuge, die im Brandfall schnellstmöglich durchkommen müssen, an manchen Stellen regelrecht ausgebremst werden. So zum Beispiel an der Einmündung von der Burg- in die Friedrichstraße.

Zick-Zack-Markierung: Einmündungsbereich soll frei bleiben

Weil hier oft Fahrzeuge auf beiden Straßenseiten parken, war bei der Testfahrt für das 2,50 Meter breite Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) kein Durchkommen. Mittlerweile zeigt eine Zick-Zack-Markierung an, dass der Einmündungsbereich der Straße frei bleiben muss. Wenn dahinter aber beidseitig parkende Autos stehen, ist die Stelle immer noch sehr eng – selbst für kleinere Fahrzeuge.

Darum folgte aus der Testfahrt im Frühjahr 2020 auch dies: Überall dort, wo Engstellen ausgemacht wurden, hat der Vollzugsdienst nach Auskunft von Jessica Pulzer, Sachgebietsleiterin Verkehrsangelegenheiten im Fachbereich Sicherheit und Ordnung, seine Kontrollen verstärkt. Schließlich gelten Parkverbote, erklärt Jessica Pulzer auf Anfrage, auch ohne Beschilderung – nämlich immer dann, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand von 3,05 Meter nicht eingehalten ist.

Neues Parkraumkonzept in Planung

Zur Friedrichstraße merkt Pulzer darüber hinaus an, dass der Parkdruck im Quartier so groß ist, dass in den umliegenden Wohnstraßen die Parkplätze schon knapp werden. Um den Verdrängungseffekt so gering wie möglich zu halten, „soll dieser Bereich im neuen Parkraumkonzept grundsätzlich überarbeitet werden“. Einen Zeitplan gibt es noch nicht, eine Zustimmung des Gemeinderats ist aber Voraussetzung.

Testfahrten in Schorndorf

Nach der Testfahrt ist die Stadt Schorndorf auch an anderen Stellen aktiv geworden: Im Brahmsweg wurde ein absolutes Halteverbot angeordnet. Nach der Testfahrt sei obendrein auch die Parkplatzsituation im gesamten Gebiet „Obere Straßenäcker“ durch die Ausweisung eines Zonenhalteverbots, in dem nur in gekennzeichneten Flächen geparkt werden darf, und der Markierung von Parkflächen deutlich entschärft worden.

Eine weitere Testfahrt mit der Feuerwehr ist aktuell nicht geplant. Die letzte sei zustande gekommen, erklärt Jessica Pulzer, nachdem über mehrere Monate potenzielle Engstellen gesammelt wurden. „Werden uns solche gemeldet“, so Pulzer weiter, „prüfen wir die Situation zunächst vor Ort. Meist ist die Situation eindeutig und wir benötigen nicht zusätzlich die Feuerwehr, um die tatsächlichen Durchfahrtsmöglichkeiten festzustellen“.