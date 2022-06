Enkeltrick, falsche Polizisten, Gewinnversprechen: Polizei warnt vor Betrug

„Wenn bei mir so einer anruft, lege ich immer gleich auf. Alles Lug und Trug“, eine ältere Frau steht am Morgen bei Kriminalhauptkommissar Paul Mejzlik (59) und seiner Kollegin, Kommissarin Nicole Böttcher (49). Die Polizisten haben an diesem Tag auf dem Schorndorfer Wochenmarkt ihren Infostand vor dem Rathaus aufgebaut und wollen Bürger vor hinterlistigen Betrügereien warnen und über Themen wie beispielsweise Enkeltrick und Gewinnversprechen aufklären.

Telefonbetrüger und ihre Komplizen haben es nicht nur auf Bargeld und wertvollen Schmuck, sondern auch auf Ersparnisse bei der Hausbank und die in Bankschließfächern gelagerten Wertsachen wie Goldmünzen oder Goldbarren abgesehen. Sie gehen mit äußerst kreativen Methoden vor, als angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte, als sonstige Amtspersonen oder in Not geratene Enkelkinder. Dabei setzen sie ihre Opfer mit haarsträubenden Lügengeschichten derart unter Druck, bis diese einwilligen und teilweise ihr gesamtes Erspartes verlieren. „Die Täter gehen bei ihrem Vorhaben sehr professionell vor“, sagt Paul Mejzlik. Der 59-Jährige weiß, dass Bürger täglich von Betrügern über das Telefon, per Brief oder sogar vor der Haustüre kontaktiert werden.

Betrüger spähen ihre Opfer genauestens aus

„Wir wissen, dass diese Betrüger die Opfer genauestens ausspähen und sich Informationen einholen, um dann überzeugend einen Anruf bei ihrem Opfer zu tätigen“, erläutert Mejzlik. Nicole Böttcher ergänzt: „Das benötigt natürlich seine Zeit, die Täter haben da keine Eile, wenn dann das Ziel erreicht wird.“ Trotz der polizeilichen Präventionsaktionen, trotz immer sich wiederholender Warnungen vor Betrügereien via Social Media, über die Zeitungsmedien oder mit Infoständen – immer noch fallen die Angerufenen auf die Maschen der Täter rein. Vor allem seien es ältere Menschen, die schnell verunsichert oder verängstigt sind, sagt der Beamte und fügt hinzu: „Aber es ist nicht so, dass Jüngere ausgenommen werden.“ Das nehme zu. Da liefen Betrügereien sogar über Whatsapp ab: „Die Täter geben sich dann beispielsweise als Verwandte oder Bekannte aus, schreiben, man habe das Handy verloren und eine neue Nummer und man benötige dringend Geld.“ Die Täter kämen auf die unglaublichsten Ideen und probierten alles aus.

Betroffene, die von Betrügern mit der Notrufnummer 110 oder mit einer Nummer der örtlichen Polizeidienststelle angerufen werden (das ist laut Polizei unglücklicherweise mit bestimmten IT-Programmen möglich), seien schnell in dem Glauben, das wäre die „richtige Polizei“. Die Opfer hätten dann einen Tunnelblick und würden das tun, was von ihnen verlangt werde. „Der Betrüger gibt sich zum Beispiel als Kommissar aus und warnt vor geplanten Einbrüchen in der Nachbarschaft“, schildert Mejzlik einen Fall.

„Dann wird angeboten, vorhandenes Bargeld oder Wertsachen an einen vermeintlich sicheren Ort zu bringen und nach der akuten Gefahr alles zurückzubringen.“ In solch einem Fall, so betonen Nicole Böttcher und ihr Kollege, müsse man sofort aufhorchen, denn die Polizei „würde niemals Bargeld oder Wertsachen abholen und an sich nehmen“.

Vorfälle melden

In kürzester Zeit haben sich einige Bürger vor dem Infostand der Polizisten versammelt, stellen Fragen, berichten von ihren Erlebnissen, die sie schon am Telefon hatten, und greifen zu einer der ausgelegten Infobroschüren. „Die rufen ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten an, mal morgens, mal mittags oder spät abends“, erzählt eine Rentnerin. Aber sie erkenne schnell, dass das „nichts G’scheites sein kann“, und lege auf. Wichtig sei, so der Polizist, solche Vorfälle zu melden. „Vor allem dann, wenn man vielleicht nicht so schnell kapiert hat, dass es sich um einen Betrug handelt und man schon die Bankdaten angegeben hat. Dann können wir zum Beispiel schnell eingreifen und eine Bankenwarnung aussprechen.“

Im Zuständigkeitsbereich Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis und Landkreis Schwäbisch Hall würde die Aufklärungsarbeit fruchten. Bei 97 Prozent der Anrufe bleibt es beim Betrugsversuch, weil die Opfer nicht auf die unterschiedlichen Maschen reinfallen. Nur bei etwa drei Prozent geht der perfide Plan der Täter auf. Vor fünf bis sechs Jahren lag diese Quote noch etwa zwischen sechs und acht Prozent, erinnert sich der Kriminalhauptkommissar. „Von daher lohnt es sich, die Menschen immer wieder auf diese Betrugsarten hinzuweisen.“