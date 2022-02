Die Stadt Schorndorf arbeitet bereits seit gut zwei Jahren am Thema Inklusion. Dafür stellte die Verwaltung im vergangenen Jahr unter anderem den Aktionsplan „Schorndorf inklusiv“ vor, in dem zusammen mit elf Kooperationspartnern 100 konkrete Maßnahmen zur Überwindung von Barrieren formuliert wurden (wir berichteten). Bereits bestehende Inklusionsprojekte und Angebote sollen so weiter ausgebaut werden. Außerdem sollen nachhaltige Strukturen und Teilhabemöglichkeiten neu geschaffen werden. Um