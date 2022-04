„Du glaubst nicht, was gerade bei mir los ist“, so ähnlich fing das Gespräch von Dr. Ralf Brügel mit Gestalttherapeut Leonhard Fromm an. Beide tauschten sich über die Ereignisse aus, die der Kinderarzt in den vergangenen Wochen und Monaten in seiner Praxis erlebt hat und mit denen sich der Gestalttherapeut in seinen Männergruppen auseinandersetzen musste. Es ist beispielsweise von Autoaggression die Rede, von der Ohnmacht eines Vaters, der seiner Tochter nicht helfen kann, von Überforderung