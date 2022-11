Erhöhung der Parkgebühren in Schorndorf: Wo ist Parken noch teurer?

Das Thema Parkgebühren sorgt für reichlich Zündstoff und Konfliktpotenzial: Seitdem es die Schorndorfer Stadtverwaltung in Erwägung gezogen hat, die Parkgebühren in der Innenstadt um 100 Prozent zu erhöhen, nimmt der Gesprächsbedarf bei Einzelhändlern und bei den Bürgern, die hier einkaufen möchten, nicht ab.

Wie berichtet, soll das Parken beispielsweise auf dem Unteren Marktplatz oder Archivplatz künftig doppelt so teuer werden. Öffentliche und private Parkhäuser wären von der Erhöhung der Gebühren ausgenommen.

Aber ist’s in anderen Städten günstiger? Fährt man zum Einkaufen in andere Orte und stellt sein Auto womöglich auch noch kostenfrei ab? Ein werter Kollege aus der Redaktion mit Wohnsitz in Schwäbisch Gmünd merkt an: „Ich weiß gar nicht, was die Schorndorfer haben – ich freue mich immer, wenn ich in die Daimlerstadt komme und so günstig parken kann – in Gmünd ist es teurer.“

Parkleitsystem in Gmünd durch Apcoa Parking Deutschland GmbH

Das gilt derzeit in Schorndorf: In der Tarifzone eins südlich und nördlich der Bahnlinie für Kurzzeitparker sind die ersten 30 Minuten im Bereich der Höchstparkdauer von einer Stunde gebührenfrei, dann kosten jede angeforderten weiteren 15 Minuten 50 Cent. „Die Mindestgebühr beträgt 50 Cent, sofern keine Brötchentaste vorhanden ist. Dies berechtigt dann zum Parken für 30 Minuten. In den Ortsteilen werden keine Parkgebühren erhoben“, ergänzt Jessica Pulzer vom Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. In der Tarifzone zwei, nördlich der Bahnlinie (Heinkelstraße), sind Tarife für Langzeitparker geregelt, zum Beispiel bis zwei Wochen zehn Euro und bis zu einem Monat 20 Euro.

Die Mindestgebühr bis sechs Stunden beträgt zwei Euro. Die Tarifzone drei umfasst die öffentlichen Parkplätze Unterer Marktplatz, Archivplatz, An der Mauer und Maier am Tor: 30 Minuten sind hier gebührenfrei, darüber hinaus kosten jede angeforderte 15 Minuten weitere Parkzeit 50 Cent.

Im Vergleich mit Schwäbisch Gmünd – siehe da – ist das Parken dort tatsächlich teurer: 1,50 Euro pro Stunde kostet in Schwäbisch Gmünd das Parken in den im Rahmen des städtischen Parkleitsystems durch die Apcoa Parking Deutschland GmbH bewirtschafteten Parkhäusern und öffentlichen Tiefgaragen, zehn Euro das Tagesticket. Das sind: P1 City Center, P2 Parler-Markt und P4 Remsgalerie. Im P5 Rems-Deck und im P6 Fehrle-Parkhaus von Park-Service Hüfner sind die ersten 30 Minuten kostenfrei, danach sind für jede angefangene halbe Stunde 50 Cent zu berappen, bis zu einem Tageshöchstsatz von sieben Euro.

Im Juni hat der Gemeinderat für die Parkplätze am Gmünder Himmelsgarten beschlossen: Bis 30 Minuten kostet es 50 Cent, bis 60 Minuten einen Euro; bis vier Stunden drei Euro, das Tagesticket fünf Euro. Ansonsten liegen in Zonen mit Parkuhren und Parkautomaten in Schwäbisch Gmünd die Gebühren bei 50 Cent bis 30 Minuten, 1,50 Euro bis 60 Minuten und auf manchen ausgewiesenen Kurzzeitparkplätzen bei zwei Euro bis 90 Minuten.

In Fellbacher Tiefgaragen gelten moderate Preise

Das Parken in Waiblingen ist humaner: Die erste halbe Stunde in den Waiblinger Parkhäusern, wie auch auf allen anderen bewirtschafteten Parkplätzen in der Stadt, ist grundsätzlich kostenfrei. Jede weitere angefangene Stunde kostet einen Euro. Der Tageshöchstsatz beträgt wie in Gmünd zehn Euro. Zudem geben viele Geschäfte unter gewissen Umständen Parkrückvergütung. Weiter teilt Karin Redmann von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in Waiblingen mit: Etwa auf den Parkplätzen Galerie, Bürgerzentrum, Schwanen, Beinsteiner Tor oder Hallenbad ist sogar die erste angefangene Stunde gebührenfrei, jede angefangene zwei Stunden kosten einen Euro und der Tageshöchstsatz beträgt fünf Euro.

Es gibt aber auch Städte, wie beispielsweise Fellbach und Welzheim, die auf kostenfreies Parken setzen. „In den Einkaufsstraßen, beispielsweise um die Markthalle, in der Cannstatter Straße oder Bahnhofstraße gilt nach wie vor kostenfreies Parken mit der Parkscheibenregelung für eine gewisse Zeit. In den Tiefgaragen werden moderate Gebühren erhoben, der P3-Parkplatz am Max-Graser-Stadion ist kostenfrei“, führt Fellbachs Pressesprecherin Sabine Laartz auf.

Ab 1. Januar gelte im sogenannten Komponistenviertel zwischen Stuttgarter Straße, Tainer Straße, Esslinger Straße und Pfarrer-Sturm-Straße ein Parkraummanagement: Die Anwohner müssen dann beim Abstellen ihres Fahrzeugs im Straßenbereich einen Parkausweis hinterlegen. Das Bewohnerparken wird durch eine Zonenbeschilderung ausgewiesen. Laartz: „Für die Parkausweise für die Anwohner wird die reine Verwaltungsgebühr – 30,70 Euro – erhoben.“ Für Besucher gelte von Montag bis Freitag die kostenfreie Parkscheibenregelung (drei Stunden).

In Welzheim sind die Parkplätze im ganzen Stadtgebiet kostenfrei und nur zeitlich auf 90 Minuten begrenzt, es gibt aber auch Parkplätze, wo länger geparkt werden kann. „Eine Änderung ist im Moment auch nicht geplant“, sagt Pressesprecher Uwe Lehar. „Unsere Parkplätze am Stausee Aichstrut und am Ebnisee sind kostenpflichtig. Die Tageskarte kostet da fünf Euro, drei Stunden kosten drei Euro und eine Stunde zwei Euro.“

Ebenso in Weinstadt : „Es werden keine Parkgebühren erhoben“, bestätigt Pressesprecherin Claudia Leihenseder. „In ortzentrumsnahen Gebieten gibt es parkzeitbeschränkte Parkplätze (Kurzzeitparkplätze), Parkzonen für Anwohner werden auch keine vorgehalten.“

Und in Winnenden ? Dort kann nahezu überall kostenfrei geparkt werden. In der Regel sind die Parkplätze mit einer Parkscheibenregelung zwischen 30 Minuten und zwei Stunden belegt. Parkgebühren würden laut Verwaltung lediglich an den P&R-Parkplätzen am Bahnhof erhoben.