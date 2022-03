Das Schorndorfer CDU-Urgestein Erich Wenzel hat seinen 90. Geburtstag gefeiert. Nach einer Mitteilung der CDU Schorndorf ist Erich Wenzel am 15. März 1932 im mährischen Brünn geboren und in der heute zweitgrößten Stadt Tschechiens auch aufgewachsen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die deutschsprachige Bevölkerung von Brünn gewaltsam aus der Stadt vertrieben. Erich Wenzel verschlug es zuerst nach Backnang und dann endgültig nach Schorndorf. Hier machte er seinen Schulabschluss an