Damit das vor 76 Jahren, am 13. April 1945, befreite Zwangsarbeiterlager am Walpersberg bei Kahla und das tausendfache, menschliche Leid nicht in Vergessenheit geraten, gibt es in Schorndorfs thüringischer Partnerstadt nicht nur den Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ und eine Ausstellung im Kahlaer Stadtmuseum, sondern mittlerweile auch eine Internetseite, die an die Opfer des ehemaligen NS-Rüstungswerkes REIMAHG erinnert. Unter https://remember-online.org/ sind jetzt auch der