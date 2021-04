Kinderarzt Dr. Ralf Brügel war am Mittwoch der Verzweiflung nahe: Laut eigener Aussage war er den „ganzen Morgen über mit seinem Team nur damit beschäftigt, Schüler auf das Coronavirus zu testen“. Der Grund? Viele Testergebnisse, die an der Rainbrunnenschule, der Künkelinschule und an der Schlosswallschule durchgeführt wurden, zeigten einen „leicht positiven Ausschlag“ an. Die Tests waren erst in dieser Woche ausgetauscht worden (wir berichteten).

Die PCR-Tests, die der Kinderarzt in