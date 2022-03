„Sonne + Wind statt Öl + Gas“ war als Forderung auf einem der Plakate bei der „Fridays for Future“-Demo an diesem Freitag auf dem Oberen Marktplatz zu lesen. Und etwa 70 Teilnehmer wollten mit ihrer Anwesenheit deutlich machen, wie sehr das Thema Energie und Klima gerade in Kriegszeiten an Brisanz gewonnen hat. Zu sehen waren unter anderem Aktivisten der Klimaentscheid-Initiativen, Verdi-Mitglieder, Parents for Future und dann doch erstaunlich wenig Schüler oder Jugendliche. Wo sind die