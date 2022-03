Der erste Spatenstich ist gesetzt – damit hat der Bau des neuen Wohngebiets Beunden am Rande von Schornbach nun auch offiziell begonnen. In den kommenden beiden Jahren werden am Rande der Ortschaft etwa 16 Häuser gebaut.

Idyllisch gelegen ist das neue Wohngebiet allemal: Auf der ehemaligen Pferdekoppel sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und kleine Hausgruppen mit Satteldächern geplant, die eine harmonische Ortsrandbebauung gewährleisten sollen. Das Plangebiet umfasst 6800 Quadratmeter.