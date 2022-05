Es gibt noch Tickets: Schorndorfer Gitarrentage mit Ausnahmekünstlern

Für die Konzerte der Schorndorfer Gitarrentage, die an diesem Mittwochabend, 25. Mai, starten und bis Sonntag, 29. Mai, dauern, sind noch Tickets verfügbar. Beginn der Konzerte in der Manufaktur ist um 20 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Es treten unter anderem auf: ein amerikanischer Fingerpickingmeister, ein Professor der Popakdemie Mannheim und ein Youtube-Star. Die musikalische Bandbreite reicht von Blues-Rock über arabische Flamenco-Grooves bis zu Jazz in verschiedenen Facetten.

Beim Eröffnungskonzert am Mittwoch, 25. Mai sind der US-amerikanische Fingerpickingmeister Eric Lugosch und die Sängerin und Gitarristin Jule Malischke zu erleben, die nicht nur mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, sondern auch mit ihrem hochkarätigen Gitarrenspiel glänzt. Außerdem tritt der Youtube-Star Alexandr Misko auf, der mit nur einer Gitarre den Sound einer ganzen Band kreiert.

An "Major Tom" mitgewirkt

Der Donnerstag steht im Zeichen des Blues-Rocks. Armin Sabol, der als Co-Producer, Co-Autor und Gitarrist an der bekannten Single „Major Tom“ mitwirkte, stellt sein neues Album „Back In Blue“ vor.

Weiter geht es am Freitag mit Karim Baggili und seiner Band, die einen originellen Mix aus arabischen Underground-Flamenco-Grooves und klassischen Elementen präsentieren. Am gleichen Abend sind die Jazzgitarristen und Komponisten Ulf Wakenius und Paulo Morello mit einem Mix aus Jazz und brasilianischer Musik zu hören.

Am Samstagabend schaffen der in Schorndorf bestens bekannte Bassist Wolfgang Schmid, Ausnahmegitarrist Peter Wölpl (unter anderem Professor an der Popakademie Mannheim), Oli Rubow an den Drums, der unter anderem bei den „Fantastischen Vier“ gespielt hat, sowie das Supertalent Max Gerwien an der Percussion ein dichtes, druckvolles Electro-Groove-Jazz-Geflecht, das dennoch eine ungeheure Leichtigkeit vermittelt.

Beim Abschlusskonzert am Sonntag präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ergebnisse der Workshopwoche.

Tickets und Infos

Tickets für alle Konzerte sind online über reservix.de und deutschlandweit bei allen bekannten Ticketshops erhältlich. Weitere Infos gibt es beim Kulturforum Schorndorf unter Telefon 07181/99 27 940, per E-Mail an gitarre@schorndorfer-gitarrentage.de oder unter schorndorfer-gitarrentage.de.