Event mit 3000 Radfahrern am 28. August: Einschränkungen in Schorndorf

Die Deutschland-Tour macht am Sonntag, 28. August, mit ihrem Radrennen für Hobbyradsportler und Sportlerinnen Station in der Region Stuttgart. Sportfans können an der Strecke kostenlos dabei sein und ein Fahrrad-Festival feiern. Erwartet werden rund 3000 Radsportler und Radsportlerinnen. Hinweise zum Streckenverlauf gibt es unter www.Deutschland-Tour.com. Für die Anwohner ist das Sport-Ereignis mit Einschränkungen verbunden. Betroffen sind am Sonntag, 28. August, von 10.30 Uhr bis ca. 12.45 Uhr folgende Strecken:

Schlichtener Straße - Zufahrt nach Schorndorf-Schlichten / Schurwald. Hier sollte die Ausweichroute über Winterbach oder Oberberken ins Filstal genutzt werden.

Wilhelm-Maybach-Straße

Fuchshofweg

Johannesstraße

Burgstraße in Richtung Weiler ab der Friedrichstraße

Schorndorfer Straße.

Polizeifahrzeug gibt Strecke wieder frei

45 Minuten vor dem Feld sorgen die Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten später die herannahenden Radfahrer an. Wenn alle Teilnehmer der Jedermann-Tour den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei.

Wo möglich, verläuft das Radrennen nicht auf Hauptverkehrsachsen, im Falle von Straßensperrungen werden Umleitungsmöglichkeiten und Ausweichrouten angeboten. Von Mitte August an verweisen Streckenplakate und zusätzliche Halteverbotsschilder darauf, dass entlang der Strecke am 28. August nicht geparkt werden darf.